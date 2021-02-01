ВИДЕО | Всемирно известный блогер прокатился на трамвае по Тонди: наконец-то я добрался до советской Эстонии!

Бенджамин Рич завоевал широкую популярность своими видеороликами из путешествий по странам бывшего Советского Союза. Проехав огромное количество городов постсоветского пространства, он добрался и до Таллинна, где решил прокатиться на одном из ретро-трамваев. Он выбрал маршрут номер “3” и проехался от Viru до конечной остановки в районе Тонди.

По словам Бенджамина, сначала ему пришлось довольно долго ждать на морозе заветный синий ретро-трамвай, так как в этот день на линии попадались сплошь новые трамваи. “Вот он, вот! Ретро-трамвайчик”, — радостно закричал Бенджамин после часа ожидания.

Блогер рассказывает, что в трамвае нельзя купить билет, что там нет кондуктора и что каждый, при желании, может легко проехать зайцем. “Будем надеяться, что мне повезет избежать встречи с контролером”, — смеется Бенджамин.

Во время поездки его особо впечатлили оформленные под ретро деревянные скамейки. “Разве они не великолепны?!“ — восторженно говорит он.

“Извините, пожалуйста, куда мы едем?“ — по-русски спрашивает Бенджамин у одной из пассажирок трамвая. “В Тонди!“ — отвечает ему женщина, которую блогер ласково назвал русским словом "бабушка".

Через какое-то время блогер замечает, что на очередной остановке из трамвая вышли все пассажиры и он остался один. “Никто не хочет ехать в Тонди кроме меня. Может быть, там опасно?” — усмехается он.

По дороге Бенджамин обращает внимание на деревянные дома, показывающиеся за окном и говорит, что они восхитительны.

Доехав до конечной остановки, Бенджамин выходит, благодарит водителя трамвая, добавляя, что это милая женщина, и восклицает: “Наконец-то я добрался до советской Эстонии! Посмотрите, это Тонди! ...Тонди ... Но здесь абсолютно ничего нет”, — говорит он.

Блогер решает немного прогуляться по Тонди и посмотреть, чем же славится район. “Давайте поднимемся по лестнице, может, там есть что-то интересное”.