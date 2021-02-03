Хозяйка легендарного кафе Narva: я надеюсь, мы сможем сохранить традиции даже в эпоху коронавируса

Немного истории | Кафе пережило даже пожар 1944 года

5 ноября 1939 года в газете Uudisleht появилась следующая заметка:

"На днях в новом здании Аринга на Нарвском шоссе 30 (владелец Эрнст Аринг -прим.ред.) открылся новый магазин хлебобулочных и кондитерских изделий. Его основателями являются известные специалисты своего дела М. Лаас и Й. Кулламаа. Годы работы обоих насчитывают несколько десятилетий, и уже много лет они снабжают столичную публику качественными и всегда вкусными продуктами, а также кофе в кафе.

Это светлые, современные помещения с образцовой чистотой. Духовки изготовлены известной немецкой компанией Werner Pfleiderer. Нагреваются они с помощью специальной трубы, поэтому на поверхности выпечки нет пыли. Во всех рабочих помещениях установлено новое рабочее оборудование и отдельные душевые для пекарей.

Рядом расположено хорошо вентилируемое и уютно обставленное кафе, где всегда можно заказать ароматный и вкусный кофе".

В 1944 году здание очень сильно пострадало, но его восстановили и сделали пристройку со стороны улицы Пронкси.