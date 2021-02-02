В Эстонии появится первый в странах Балтии отель Novotel Living(7)
Отель Novotel Living, первый в странах Балтии основанный на концепции апарт-отеля, будет построен в районе между центром Таллинна, портом и Старым городом по адресу Поорди, 5. В отличающемся новым решением отеле будут 124 номера, а также зона коворкинга, тренажерный зал и ресторан.
“Поскольку со временем пожелания гостей меняются, Novotel Living предлагает туристам гибкие условия для длительного проживания. Все больше и больше людей хотят оставаться в одном месте на более долгий срок, но в то же время желают, чтобы их сопровождали гостиничные удобства, гостеприимство, возможности общения и ощущение местной жизни. Решение в виде апарт-отелей быстро распространилось по всему миру и стало популярным вариантом размещения. В настоящее время новую концепцию мы используем, например, в Бельгии и Румынии, а, благодаря партнерству с Estmak Capital, вскоре выйдем и на рынок Эстонии. Мы предлагаем туристам то, чего они ждали, и я уверена в том, что наше решение будет принято хорошо”, — сказала руководитель по развитию концерна Accor в Восточной Европе Катажина Славиньска.
Novotel Living — бренд гостиничной сети Accor, предлагающий гибкое решение для длительного проживания по модели Club House: это комплекс квартир — от студий до апартаментов с двумя спальнями — обладающий характерными для отелей удобствами и общими зонами, обеспечивающими общение между людьми. Функциональный дизайн отеля с его новаторскими решениями является определяющим в философии бренда Accor –пребывание в отеле должно быть максимально значимым для человека.
“Novotel Living — это первый подобный проект апарт-отеля в странах Балтии. Концепции путешествий и ожидания людей меняются, и наша цель — предложить лучшее жилье тем, кто приезжает в Таллинн по работе, а также туристам и местным жителям, которые хотят долгое время чувствовать себя в отеле как дома. Кроме того, мы считаем важным предоставить гостям многофункциональную среду для работы. Мы выбрали для отеля отличное место — рядом с таллиннским портом, всего в двух шагах от Старого города и в 15 минутах езды на трамвае от аэропорта. Эстония с ее красивой столицей остается одной из скрытых жемчужин Европы. Мы хотим, чтобы у каждого гостя установилась с Таллинном особая связь — а мы постараемся поддерживать и укреплять эту связь с помощью нашей инновационной концепции размещения”, — отметил собственник компании Estmak Capital Тимофей Суконкин.
Отель Novotel Living будет расположен в Таллинне по адресу Поорди, 5. Отель откроется в конце 2022 года.