03.02.2021, 10:05
В Германии задержали мошенника, полгода выдававшего себя за авиадиспетчера
Scanpix, Sergei Karpukhin/TASS
В Берлине задержали человека, который полгода давал ложные инструкции пилотам, выдавая себя за диспетчера. Каким-то чудом это не привело к авариям.
Полицейские считают, что 32-летний мужчина связывался с пилотами пассажирских и грузовых самолетов и давал им инструкции. Также несколько раз он сумел связаться с вертолетами полицейских и при этом не выдать себя.
В сообщении местной полиции говорится, что злоумышленник с каждым разом действовал все профессиональнее. Сообщения лжедиспетчера могли стать причиной аварии, но, к счастью, подобного не произошло.
СМИ сообщают, что мужчину задержали с поличным как раз в тот момент, когда он пытался выйти на связь с одним из полицейских вертолетов.