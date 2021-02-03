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03.02.2021, 10:05

В Германии задержали мошенника, полгода выдававшего себя за авиадиспетчера

 
Scanpix, Sergei Karpukhin/TASS
В Берлине задержали человека, который полгода давал ложные инструкции пилотам, выдавая себя за диспетчера. Каким-то чудом это не привело к авариям.

Полицейские считают, что 32-летний мужчина связывался с пилотами пассажирских и грузовых самолетов и давал им инструкции. Также несколько раз он сумел связаться с вертолетами полицейских и при этом не выдать себя.

В сообщении местной полиции говорится, что злоумышленник с каждым разом действовал все профессиональнее. Сообщения лжедиспетчера могли стать причиной аварии, но, к счастью, подобного не произошло.

СМИ сообщают, что мужчину задержали с поличным как раз в тот момент, когда он пытался выйти на связь с одним из полицейских вертолетов.

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