В Германии задержали мошенника, полгода выдававшего себя за авиадиспетчера

Полицейские считают, что 32-летний мужчина связывался с пилотами пассажирских и грузовых самолетов и давал им инструкции. Также несколько раз он сумел связаться с вертолетами полицейских и при этом не выдать себя.

В сообщении местной полиции говорится, что злоумышленник с каждым разом действовал все профессиональнее. Сообщения лжедиспетчера могли стать причиной аварии, но, к счастью, подобного не произошло.

СМИ сообщают, что мужчину задержали с поличным как раз в тот момент, когда он пытался выйти на связь с одним из полицейских вертолетов.