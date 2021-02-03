Сотрудники отелей и ресторанов рассказали, как мстят неприятным клиентам

Самыми изобретательными оказались сотрудники отелей. Так, некий молодой человек рассказал о поздно прибывшей паре, которая оставила его без чаевых, хотя он помог ей с багажом. Парень отомстил туристам, разбудив их поздним ночным звонком и бросив трубку. Другая девушка рекомендует размещать невежливых гостей в номере над парковкой и будить их в 4:00. Администратор отеля дает номер скандальных клиентов страховым компаниям, чтобы им постоянно названивали и предлагали свои услуги.