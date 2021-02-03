Сотрудники отелей и ресторанов рассказали, как мстят неприятным клиентам
Самыми изобретательными оказались сотрудники отелей. Так, некий молодой человек рассказал о поздно прибывшей паре, которая оставила его без чаевых, хотя он помог ей с багажом. Парень отомстил туристам, разбудив их поздним ночным звонком и бросив трубку. Другая девушка рекомендует размещать невежливых гостей в номере над парковкой и будить их в 4:00. Администратор отеля дает номер скандальных клиентов страховым компаниям, чтобы им постоянно названивали и предлагали свои услуги.
Не остались в стороне работники ресторанов: некая официантка сообщила, что заставила вздорную посетительницу ждать заказ 40 минут, хотя он был готов через 20.
Отметились в обсуждении и стюардессы: одна из них размещает грубиянов на местах у туалета на десятичасовом рейсе.
Кассиры и другие работники супермаркетов мстят порчей товаров. Например, одна женщина незаметно вскрывает бутылки шампуня, опуская их в пакет с другими приобретенными клиентом вещами.