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03.02.2021, 10:55

Сотрудники отелей и ресторанов рассказали, как мстят неприятным клиентам

 
Photo by Christiann Koepke on Unsplash
Блогер Даррон Кардоса спросил своих подписчиков в ТикТоке, как они поступают, если им попадаются грубые клиенты. Большинство участников обсуждения признались, что так или иначе мстят обидчикам, рассказывает портал Тонкости Туризма.

Самыми изобретательными оказались сотрудники отелей. Так, некий молодой человек рассказал о поздно прибывшей паре, которая оставила его без чаевых, хотя он помог ей с багажом. Парень отомстил туристам, разбудив их поздним ночным звонком и бросив трубку. Другая девушка рекомендует размещать невежливых гостей в номере над парковкой и будить их в 4:00. Администратор отеля дает номер скандальных клиентов страховым компаниям, чтобы им постоянно названивали и предлагали свои услуги.

Не остались в стороне работники ресторанов: некая официантка сообщила, что заставила вздорную посетительницу ждать заказ 40 минут, хотя он был готов через 20.

Отметились в обсуждении и стюардессы: одна из них размещает грубиянов на местах у туалета на десятичасовом рейсе.

Кассиры и другие работники супермаркетов мстят порчей товаров. Например, одна женщина незаметно вскрывает бутылки шампуня, опуская их в пакет с другими приобретенными клиентом вещами.

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