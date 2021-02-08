"Это какая-то лотерея!" Прачечные, обслуживающие крупнейшие отели Таллинна, возмущены, что правительство отказало им в помощи

“Отличие в том, что на данный момент у правительства не предусмотрено каких-либо мер поддержки для таких фирм, как наши", — заявляют компании, обслуживающие большое количество таллиннских отелей, как например: Swiss, Telegraaf, Kentmanni, Meriton, Hilton, Radisson, Schössle, Place, Lembitu, Viru, а также паромы Tallink.

"Если мы не получим поддержки, это существенно скажется и на работе гостиниц и спа"

“Поскольку наша основная деятельность — это оказание услуг для таллиннских отелей, ресторанов, паромов Tallink и спа-салонов, с весны мы находимся в той же ситуации, что и наши клиенты”, — рассказали в письме правительству представители вышеупомянутых прачечных, в которых в общей сложности работают 106 человек.

За день до открытия подачи заявлений для получении компенсаций три известные эстонские прачечные — AS Saarmas (на рынке 30 лет), OÜ Richmar (на рынке 27 лет) и OÜ Baltic Laundry Service (на рынке 16 лет) направили в Министерство финансов письмо, в котором описали свое беспокойство из-за сложившегося положения. Несмотря на тот факт, что из-за введенных ограничений оборот предприятий упал на 70-95%, прачечным не предусмотрено субсидий от Кассы по безработице. В это же время различным туристическим предприятиям такие дополнительные компенсации были предоставлены.

“Прачечные, гостиницы и сектор общественного питания похожи как сиамские близнецы, их нельзя разделять. Без прачечных не может обойтись ни один отель, спа или ресторан. Если прачечные будут вынуждены закрыться не из-за каких-то правонарушений, а в результате введенных правительством ограничений, то отели и спа-салоны не смогут продолжить свою работу в привычном режиме”, — заявили представители прачечных в письме Министерства финансов.

“Все очень похоже на лотерею, кому-то дают субсидии, кому-то — нет, не вникая при этом в сущность работы предприятий. Под одним и тем же кодом EMTAK представлены компании, действительно пострадавшие от коронакризиса, а есть и те, кого ограничения и вовсе не коснулись”, — отмечают представители прачечных и требуют внятного объяснения, почему им отказано в финансовой поддержке Кассы по безработице.

Дотации получат только те предприятия, которые прямо связаны с кризисом. Прачечные к ним не относятся

В Кассе по безработице сообщили, что правительство утвердило новые компенсации по заработной плате для тех компаний, которые напрямую пострадали от введенных 23 декабря ограничения из-за коронавируса. “Это означает, что выплаты будут предоставлены работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья деятельность была существенно нарушена из-за чрезвычайных обстоятельств в период с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года — например, пришлось приостановить работу”, — сказал пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Коол.

Перечень основных видов деятельности, на которые непосредственно распространяются ограничения, был установлен согласно кодексам EMTAK и утвержден постановлением правительства. “Компании, на которые правительственные ограничения влияют лишь косвенно — например, прачечные — в список не входят”, — добавил Лаури Коол.

Прачечные — не единственные, на которых не распространились новые меры поддержки государства. К примеру, согласно постановлению, компенсации не положены предприятиям, предоставляющим в аренду световое и звуковое оборудование для различных мероприятий.

Пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Коол отметил, что правительство одобрило ряд других мер поддержки компаний, пострадавших от введенных ограничений.