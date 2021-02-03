Стюардесса объяснила смысл фразы “мертвая голова” на борту для экипажа

Речь идет о термине deadhead, который дословно переводится как “мертвая голова” или “глупец”, а в действительности обозначает сотрудника авиалиний, который летит по нуждам организации, но при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.

Автор поста отметила, что нередко “дедхеды” могут осуществлять такие перелеты, будучи одетыми в униформу, и окружающие их в салоне лайнера пассажиры недоумевают.

“Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сиденье, пьет чай и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!” — подчеркнула она и добавила, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.

Блогерша также уточнила, что, к примеру, если члены летных составов внезапно заболевают в ходе командировки, они, как правило, сообщают о произошедшем руководству — и оно отправляет следующим рейсом им замену, а больных возвращает обратно именно “дедхедами”.

1 февраля российская стюардесса, известная в сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального, на ее взгляд, пассажира самолета. В первую очередь бортпроводница отметила вежливость, приветливость и доброжелательность такого путешественника, а также его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.