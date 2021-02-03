Власти Латвии продлевают режим чрезвычайного положения до апреля

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, правительство также достигло концептуальной договоренности о внесении изменений в действующие ограничения в сфере торговли, поездок и образования, чтобы они стали более эффективными и понятными.

В частности, планируется усилить контроль количества покупателей в магазинах, наделить полицию правом самостоятельно принимать решения о закрытии торговых предприятий за выявленные нарушения и постепенно отказаться от ограничений на покупку определенных категорий товаров.

Кроме того, принято решение ограничить въезд в Латвию из Великобритании, Португалии и Ирландии, где распространяется новый штамм коронавируса.

Как сообщает Министерство иностранных дел Латвии, все лица, в том числе граждане и постоянные жители Латвийской Республики, прибывшие из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, обязаны по прибытии в Латвию должны соблюдать 10-дневный карантин. Отдельные группы лиц (например, работники медицины и.др.) должны уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Начиная с 12 октября 2020 года при въезде на территорию Латвии или пересекая страну транзитом в обязательном порядке надо заполнить анкету в электронном виде нe рaньшe 48 часов до предположительного пересечения границы. Aнкетa заполняeтся на специальной платформе Covidpass.lv.

С 25 января 2021 года любому, кто прибывает в Латвию, используя услуги международных пассажирских перевозчиков, необходимо предъявить подтверждение отрицательного результата молекулярно-биологического теста PCR на наличие инфекции Covid-19 (который делается из мазков носовой и ротовой полости). Удостоверение не должно быть старше 72 часов. В свою очередь, для лиц, которые в течение последних 3 месяцев переболели Covid-19. необходимо предъявить справку врача или медицинский документ, подтверждающий, что лицо не является инфекционным.

Если пассажир не сможет предъявить результат теста – в распечатанном или в электронном виде в смарт-устройстве – или справку, ему будет отказано во входе в транспортное средство. Результат теста или справка от врача должны быть написаны на английском, французском или русском языке или на официальном языке страны вылета.