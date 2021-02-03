ФОТО | Смотрите, какой уникальный мост строится в Таллинне. Совсем скоро он станет новой достопримечательностью столицы!

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Tallinna Sadam Сирле Арро, идея построить мост родилась из практической необходимости сделать перемещение между двумя терминалами быстрым и удобным.

“Довольно часто случается, что люди путают терминалы и потом бегут из одного порта в другой, чтобы успеть на паром. При нашей дождливой и ветреной погоде, да еще и с тяжелыми чемоданами, путь от одного терминала до другого протяженностью чуть более километра может показаться бесконечным”, — сказала она.

Проектное решение уникального для Эстонии разводного моста основано на дизайне победившей в архитектурном конкурсе 2017 года работы “New Balance 100”, представленной фирмой Witteveen + BOS и Робертом-Ян ван дер Вин из архитектурного бюро Plein06. За возведение моста отвечает компания KMG Inseneriehituse AS. Согласно договоренности, мост должен быть готов в августе 2021 года, однако строительная фирма надеется, что сможет сдать объект раньше.

“К настоящему времени в конструкции моста завершены и установлены железобетонная центральная опора и береговые плиты. Начат монтаж металлоконструкций надстройки — установлена секция моста, пересекающая канал Адмиралтейского бассейна. Сейчас мы устанавливаем вертикальный кронштейн противовеса надстройки. В то же время готовится проектная документация для систем управления мониторинга мост ”, — рассказала Сирле Арро.

Общая стоимость проектирования, строительных работ и обслуживания на гарантийный период составляет 4,22 миллиона евро (плюс налог). Мост является частью плана развития порта Ванасадам, который поможет сделать морские ворота нашей столицы более удобными для пользователей, а всю территорию порта — более привлекательной. “Мост будет подниматься для обеспечения работы порта Ванасадам и приема небольших судов”, — добавила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tallinna Sadam.

Таллиннский порт надеется, что новый мост станет захватывающей достопримечательностью не только портового района, но и всей столицы.