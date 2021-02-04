В Амстердаме решили закрыть “квартал красных фонарей”

“Ночных бабочек” сошлют на окраину

Они уверены, что закрытие в центре города такого денежного места парализует сферу туризма Амстердама, и без того серьезно пострадавшую во время пандемии.

Существует альтернативный вариант решения проблемы. Одна из местных партий еще в 2014 году предлагала городским властям выкупить все “окна” — бордели с витринами, а на их месте открыть обычные отели и рестораны. Так сделала еще лет десять тому назад Швейцария. Власти Амстердама и в самом деле выкупили несколько зданий, но, как иронизировали местные СМИ, свободных мест для ночного предпринимательства меньше не стало.