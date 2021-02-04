В Амстердаме решили закрыть “квартал красных фонарей”

Власти Амстердама приняли окончательное решение о закрытии “квартала красных фонарей” с его витринами в борделях, секс-шопами и легальной продажей каннабиса. Эта новость облетела многие популярные на Западе СМИ, от таблоида Daily Mail до респектабельной The Guardian. Новый “эротический анклав” вместо центра будет создан на окраине, но пока даже неизвестно, где именно.

Мэр Амстердама Фемке Халсема едва вступив в должность в июле 2018 года стала настаивать на закрытии кафе, продающих каннабис и борделей — потому что именно они, а не сам город со старинными каналами, стали туристической достопримечательностью. Мэр рассчитывает на перезагрузку имиджа города и ждет в гости туристов другого качества.

Кроме того, Халсема неоднократно заявляла, что иностранные туристы “оскорбляют и унижают” сотрудниц заведений на глазах у всех, пишет Guardian. Власти уже добилась запрета (с 1 апреля 2020 года) на организованные экскурсии с гидом по скандально известному кварталу.

“Кроме того рассматривается возможность сокращения количества кафешопов, которые торгуют каннабисом, но этот шаг, вероятно, не найдет одобрения в правительстве”, — отмечает Daily Mail.

“Ночных бабочек” сошлют на окраину

По данным Het Parool, некоторые авторитетные нидерландские партии и общественные движения, начиная от “Зеленых” до Социалистической партии, выразили сомнения относительно планов мэра.

Они уверены, что закрытие в центре города такого денежного места парализует сферу туризма Амстердама, и без того серьезно пострадавшую во время пандемии.