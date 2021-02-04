Как в Европе туристам продают поддельные тесты на COVID-19, сколько они стоят и как с этим борются

Сотрудники Европола настоятельно советуют туристам не пользоваться сомнительными услугами и не покупать поддельные результаты тестов на коронавирус. В случае обнаружения подделки наказание понесут как продавцы, так и покупатели.

За последние несколько месяцев полицейской службой ЕС были задержаны сразу несколько мошеннических банд, продававших поддельные сертификаты тестов на COVID-19. Задержания прошли во Франции, Нидерландах, Испании, а также в Великобритании.

Так как во многих странах Европы сейчас действуют ограничения и для въезда в страну требуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, преступники действуют как в международных аэропортах, так и размещают свои объявления в интернете.