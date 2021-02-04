Как в Европе туристам продают поддельные тесты на COVID-19, сколько они стоят и как с этим борются
Сотрудники Европола настоятельно советуют туристам не пользоваться сомнительными услугами и не покупать поддельные результаты тестов на коронавирус. В случае обнаружения подделки наказание понесут как продавцы, так и покупатели.
За последние несколько месяцев полицейской службой ЕС были задержаны сразу несколько мошеннических банд, продававших поддельные сертификаты тестов на COVID-19. Задержания прошли во Франции, Нидерландах, Испании, а также в Великобритании.
Так как во многих странах Европы сейчас действуют ограничения и для въезда в страну требуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, преступники действуют как в международных аэропортах, так и размещают свои объявления в интернете.
Например, в международном аэропорту Парижа “Шарль-де-Голль” иностранным туристам предлагали купить поддельные сертификаты по цене от 150 до 300 евро. А в британских аэропортах прибывающие в страну иностранцы могли приобрести поддельные документы всего за 35 фунтов (около 40 евро). Хотя в аэропорту Лутон задержали мошенника, предлагавшего купить отрицательные результаты экспресс-теста за 100 фунтов (около 113 евро).
В Испании цены за такие услуги еще меньше. Через интернет можно купить документ с результатами теста всего за 40 евро. Подобные же предложения встречаются и в других странах, где стоимость сертификатов варьируется в среднем от 40 до 60 евро.
Кроме того, Европол сообщил, что в Ирландии обнаружена преступная организация “Rathkeale Rovers Mobile”, которая даже разработала мобильное приложение, где можно изменять результаты тестирования COVID-19.