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04.02.2021, 10:00

Как в Европе туристам продают поддельные тесты на COVID-19, сколько они стоят и как с этим борются

 
Scanpix, ALFREDO ESTRELLA
Полицейская служба Европейского союза предупредила туристов всех стран ЕС о том, что в последнее время активизировались преступные группировки, предлагающие поддельные результаты теста на коронавирус. Предложения мошенников можно найти как в интернете, так и в местах массового скопления путешественников — например, в аэропортах.

Сотрудники Европола настоятельно советуют туристам не пользоваться сомнительными услугами и не покупать поддельные результаты тестов на коронавирус. В случае обнаружения подделки наказание понесут как продавцы, так и покупатели.

За последние несколько месяцев полицейской службой ЕС были задержаны сразу несколько мошеннических банд, продававших поддельные сертификаты тестов на COVID-19. Задержания прошли во Франции, Нидерландах, Испании, а также в Великобритании.

Так как во многих странах Европы сейчас действуют ограничения и для въезда в страну требуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, преступники действуют как в международных аэропортах, так и размещают свои объявления в интернете.

Например, в международном аэропорту Парижа “Шарль-де-Голль” иностранным туристам предлагали купить поддельные сертификаты по цене от 150 до 300 евро. А в британских аэропортах прибывающие в страну иностранцы могли приобрести поддельные документы всего за 35 фунтов (около 40 евро). Хотя в аэропорту Лутон задержали мошенника, предлагавшего купить отрицательные результаты экспресс-теста за 100 фунтов (около 113 евро).

В Испании цены за такие услуги еще меньше. Через интернет можно купить документ с результатами теста всего за 40 евро. Подобные же предложения встречаются и в других странах, где стоимость сертификатов варьируется в среднем от 40 до 60 евро.

Кроме того, Европол сообщил, что в Ирландии обнаружена преступная организация “Rathkeale Rovers Mobile”, которая даже разработала мобильное приложение, где можно изменять результаты тестирования COVID-19.

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