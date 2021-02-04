В честь юбилея музей KUMU на неделю снизит цены на билеты

В рамках праздничной программы пройдут официальные мероприятия в связи с закрытием выставок “Ломаная симметрия” и “Адо Ваббе. Wunderbar”, различные мероприятия на выставке “Величие Египта” в Большом зале KUMU и торжественное открытие новой постоянной экспозиции “Пейзажи самосознания. Эстонское искусство в 1700-1945 годах”.

Билет в музей с 17 по 21 февраля для всех посетителей будет стоить пять евро. Обычная стоимость билета в KUMU составляет 10 евро, льготного — семь евро.