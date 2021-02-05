Символ протестов в Беларуси: история бело-красно-белого флага

Во время Февральской революции, когда стали создаваться национальные формирования, белорусские офицеры и солдаты на фронтах и Балтийском флоте все чаще использовали бело-красно-белые ленты на своей форме, что отличало их от представителей других национальностей бывшей царской армии. Заказ разработать эскиз национального флага поступил от белорусского воинского комитета в Петрограде. К лету 1917 года горный инженер и архитектор, студент Петроградского горного института, а позже один из основателей Белорусской Народной Республики Клавдий Душевский (Дуж-Душевский) объединил белую, красную и белую полосы на полотнище.

Тогда же предприняли первую попытку создать проект белорусского национального флага. Архитектор Леон Дубейковский считал в 1916 году, что цвета флага должны быть традиционными “общеславянскими”. Это красный, белый и синий, которые, как объясняет Владимир Ляховский, у сербов, словенцев, хорватов, чехов и словаков отсылают к идеям Великой Французской революции. Но эта идея не прижилась.

Чтобы выразить свой протест против политики Лукашенко, результатов выборов президента и применения насилия по отношению к участникам мирных протестов, многие используют сейчас в Беларуси белый-красный-белый флаг. Почему он стал столь популярным? Какая у этого флага история?

Белый и красный цвета как культурный код

Этот вариант позволил создать флаг, отличный и от российского, и от польского, и одновременно, как объясняет доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета Алексей Ластовский, отсылавший к устойчивому коду традиционной культуры. “Белорусская культура, которая начала становиться письменной городской культурой в конце XIX — начале XX века, во многом опиралась на этническую культуру. Для одежды, ручников, орнамента сочетание белого и красного цветов — базовое”, — подчеркивает Ластовский. Кроме того, на протяжении веков на белорусской территории доминировал герб “Погоня” (герб Великого княжества Литовского — Ред.), в котором именно белый и красный цвета были фундаментальным сочетанием.







Бело-красно-белый флаг сразу был принят национальным движением. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе, который, как объясняет Владимир Ляховский , фактически был первым общенациональным предпарламентом Беларуси. А после создания Белорусской Народной Республики (БНР)в 1918 году стал одним из ее государственных символов. “С тех пор бело-красно-белый флаг олицетворяет собой главный символ белорусского национального движения, который одновременно воплощает собой стремление белорусов к своей независимости”, — считает минский историк.

Спорный момент в истории флага