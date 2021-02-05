Зачем страны переносят столицы, или Как однажды Рио-де-Жанейро был целых 13 лет столицей Португалии

Причины для переноса очевидны. Джакарта постепенно оседает, в среднем со скоростью от одного до 15 сантиметров в год, и по оценке ученых, уже к 2050 году может полностью уйти под землю.. Практически полгорода уже находится ниже уровня моря, поскольку Джакарта расположена в заболоченной местности, ее омывает Яванское море, и через город протекают 13 рек.

Помимо этого в Джакарте чудовищные автомобильные пробки — худшие в мире, согласно исследованию 2016 года. В городе проживают 30 млн человек, и лишь 2-4% сточных вод подвергаются очистке.

Новая столица расположится на Калимантане — так называется индонезийская часть Борнео, острова, разделенного между тремя государствами. Это обойдется властям в 33 млрд долларов и потребует от 30 тыс до 40 тыс. гектаров, чтобы разместить от 900 000 до 1,5 млн человек.

Главный претендент на звание новой столицы — город Палангкарая, расположенный в центре острова. Во-первых, он географически ближе к центру индонезийского архипелага, а, во-вторых, отец-основатель индонезийской государственности и национальный герой Сукарно также предлагал этот город в качестве столицы.

Страны порой переносят свои столицы из одного города в другой, по разным причинам, так что Индонезия в этом смысле далеко не первая. Вспомним другие, наиболее известные примеры из сравнительно недавней истории.

1. Казахстан



В 1997 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил перевести столицу из главного города Алма-Аты. Для нового административно-политического центра он выбрал провинциальный город в 1200 км к северу от столицы — Акмолу, что на казахском означает “белая святыня”.

Первым делом он дал городу новое название — Астана. Впрочем, город и раньше переименовывался не раз: до 1992 года он был известен как Целиноград, а до 1961 как Акмолинск.