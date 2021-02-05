05.02.2021, 09:00
На Украине один из поселков хотят переименовать в Нью-Йорк. Власти утверждают, что это его историческое название(1)
Photo by Nik Shuliahin on Unsplash
Комитет Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления предлагает переименовать поселок Новгородское (Донецкая область) в Нью-Йорк. Власти говорят, что это его историческое название.
Переименовать Новгородское в Нью-Йорк пытались еще в 2017 году депутаты прошлого созыва, но в 2019 году проект отозвали. Необходимость переименования объясняли тем, что это историческое название поселка, сообщает портал hromadske.ua.
Название Нью-Йорк появилось на военных картах в 1846 году, а в списки населенных пунктов Екатеринославской губернии село Нью-Йорк внесли еще в 1859 году, говорится в пояснительной записке. А вот переименовали поселок в Новгородское во времена Советского Союза в 1951 году.
Об украинском Нью-Йорке упоминал советский писатель Виктор Некрасов в своей драме «В родном городе».