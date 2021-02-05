Фотограф сделал снимок штормовых волн во Франции, в котором четко заметно лицо Посейдона. Вы тоже это видите?

Во время недавнего шторма на побережье в северо-западном регионе Франции Бретань фотограф Матье Риврен снял огромные волны, которые напоминали голову Посейдона в короне.

“Высота волн была примерно 10 м, а их брызги поднимались на 50 м. Я увидел что-то невероятное — лицо Посейдона в этих волнах, на голове у него была корона. Казалось, он вот-вот выйдет из волны на берег”, — говорит Риврен.