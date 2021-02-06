Власти Турции объявили, что откроют туристический сезон уже в апреле

“Наша цель — открыть курортный сезон в апреле, для начала — в наиболее популярных у туристов регионах. Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское”, — цитирует его газета Haberturk.

Эрсой отметил, что первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля-мае — россияне, поскольку в РФ будут долгие праздники, а также англичане. Затем — мусульмане, из-за того, что 19 мая наступит Рамадан. Полного возобновления туризма со всех мировых рынках он ждет в августе.

Министр добавил, что не позднее июня в Стамбуле будет открыт обновленный Культурный центр Ататюрка, который “станет объектом мирового класса”. Посетители смогут насладиться такими видами искусства, как опера, балет, театр, живопись, кино, классическая и современная народная музыка. Также в комплексе будет торговый центр, кафе и рестораны.

Подводя итоги 2020 года, Эрсой заметил, что Турция потеряла не так много туристов, как Греция и Испания — поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации. Всего в страну приехало 16 млн зарубежных гостей, выручка составила $12,1 млрд. Кроме того, Турция максимально упростила бюрократию для иностранных производителей кино, что обеспечило их интерес и, как следствие, поступления в экономику.

“Мы сосредоточились на новой цели — 31 млн иностранных туристов. Нам очень важно рекламное продвижение и обратная связь от путешественников, которая в год пандемии была положительной — лишь единицы заболели коронавирусом. Это вселяет уверенность в туристов со всего мира”, — резюмировал он.