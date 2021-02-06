Израиль планирует открыться для туристов летом

Сейчас в Израиле проводят вакцинацию населения. Первую дозу вакцины уже получили около 37 % граждан, вторую — 21 %. Власти надеются, что к марту смогут привить большую часть населения, а значит международные поездки можно будет возобновить.

На первом этапе разрешат путешествовать в рамках “туристических коридоров” в страны и из стран, которые открыли границы для вакцинированных иностранцев без ограничений. Сейчас в этом списке Сейшелы, Румыния, Грузия и Сербия. С 1 марта добавится Кипр.

Летом Израиль планируется принимать всех туристов. Будут ли действовать какие-то требования для въезда, пока неизвестно.

За все время пандемии в Израиле зарегистрировано 679 000 заболевших коронавирусом. В день фиксируют по 4000-8000 новых случаев COVID-19.