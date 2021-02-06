В экспозиции музея Синимяэ появился самолет Ил-2

В 1999 году останки самолета были подняты с озера Консу, а теперь его можно увидеть на выставке музея Синимяэ. Разумеется, пролежавший полвека под водой самолет не блестит как новый и предстоит еще много работы, но благодаря новому экспонату музей сможет познакомить своих гостей с событиями 1944 года на северо-востоке Эстонии.