06.02.2021, 10:01
В экспозиции музея Синимяэ появился самолет Ил-2
Scanpix, SCOTT OLSON
На выставке музея Синимяэ представили новый экспонат — боевой самолет Ил-2, который был обнаружен в озере Консу в 1999 году, пишет rus.err.ee.
В 1999 году останки самолета были подняты с озера Консу, а теперь его можно увидеть на выставке музея Синимяэ. Разумеется, пролежавший полвека под водой самолет не блестит как новый и предстоит еще много работы, но благодаря новому экспонату музей сможет познакомить своих гостей с событиями 1944 года на северо-востоке Эстонии.
В ближайшее время музей подготовит информационные стенды с историей самолета, который вылетел из-под Ленинграда и не вернулся, и экипажа, в числе которых летчик - лейтенант Василий Сорокин и воздушный стрелок - старший сержант Василий Смирнов, а также приведет в порядок фюзеляж, более полувека пролежавший на дне озера.