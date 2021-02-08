ФОТО | Пыльные бури из Сахары накрыли города Европы

При этом в долинах и на равнинах пыль из Сахары окрасила небо в желто-оранжевые цвета, осела на стеклах домов и автомобилях, а на горнолыжных курортах в Альпах и Пиренеях этот же цвет принял и снег. Лыжи с трудом скользят по такой поверхности, их покрытие быстро портится. Жалуются на пыль, покрывшую автомобили и попавшую внутрь салонов, и автомобилисты. Водителям рекомендовано не включать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования царапин на стекле. В некоторых государствах Европы врачи рекомендовали людям ограничить пребывание на воздухе в течение 1-2 дней, пока пыль не осядет, и ее концентрация в воздухе не уменьшится.