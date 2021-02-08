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08.02.2021, 08:00

ФОТО | Пыльные бури из Сахары накрыли города Европы

 
Лион, Франция
Scnpix, KONRAD K./SIPA
Мощные воздушные потоки, сформировавшиеся в атмосфере над севером Африки, забросили воздушные массы, насыщенные частицами пыли из Сахары, на территорию Испании, Франции и Италии, а затем они достигли Германии, Польши и Чехии, а также других государств Западной Европы.

Пыльные бури, бушующие над африканской пустыней Сахара, повлияли и на погоду Старого света, пишет Meteovesti.

При этом в долинах и на равнинах пыль из Сахары окрасила небо в желто-оранжевые цвета, осела на стеклах домов и автомобилях, а на горнолыжных курортах в Альпах и Пиренеях этот же цвет принял и снег. Лыжи с трудом скользят по такой поверхности, их покрытие быстро портится. Жалуются на пыль, покрывшую автомобили и попавшую внутрь салонов, и автомобилисты. Водителям рекомендовано не включать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования царапин на стекле. В некоторых государствах Европы врачи рекомендовали людям ограничить пребывание на воздухе в течение 1-2 дней, пока пыль не осядет, и ее концентрация в воздухе не уменьшится.

Однако, у пыли из Сахары есть и положительная сторона. Содержащиеся в ее составе микрочастицы имеют большое количество питательных веществ и удобрений для растений. Одно из научных исследований рассказывает о том, что одной из причин разнообразия и обилия флоры в бассейне Амазонки, и есть довольно частый перенос пассатами пыли из Африки, через Атлантический океан, в Южную Америку.



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