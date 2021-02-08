КАРТА | С 8 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен из Греции, Болгарии и еще 3 стран Европы(6)
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1652,5 ↑), Андорре (1121,1 ↓) и Испании (1036,2 ↑).
Далее следуют: Словения (818,8 ↓), Чехия (896,5 ↓), Монако (858,4 ↑), Латвия (550,9 ↓), Литва (533,3 ↓), Ирландия (485,7 ↓), Словакия (468,4 ↓), Мальта (465,2 ↓), Швеция (429,5 ↓),Франция (427,0 ↑), Нидерланды (371,8 ↓), Люксембург (296,0 ↑), Швейцария (293,2 ↓), Италия (284,6 ↓), Бельгия (276,4 ↑), Лихтенштейн (265,8 ↓), Австрия (224,3 ↓), Германия (218,4 ↓), Кипр (217,8 ↓), Польша (196,1 ↓), Хорватия (181,3 ↓), Румыния (173,0 ↓), Венгрия (163,8 ↓) и Дания (156,1 ↓)
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (10,9 ↓), Греции (77,9 ↑), Норвегии (81,0 ↓), Болгарии (99,1 ↓) и Финляндии (93,2 ↑).
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 543,1 ↓.
С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 8 по 14 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.
!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:
* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Руанды.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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