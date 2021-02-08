КАРТА | С 8 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен из Греции, Болгарии и еще 3 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1652,5 ↑), Андорре (1121,1 ↓) и Испании (1036,2 ↑).

Далее следуют: Словения (818,8 ↓), Чехия (896,5 ↓), Монако (858,4 ↑), Латвия (550,9 ↓), Литва (533,3 ↓), Ирландия (485,7 ↓), Словакия (468,4 ↓), Мальта (465,2 ↓), Швеция (429,5 ↓),Франция (427,0 ↑), Нидерланды (371,8 ↓), Люксембург (296,0 ↑), Швейцария (293,2 ↓), Италия (284,6 ↓), Бельгия (276,4 ↑), Лихтенштейн (265,8 ↓), Австрия (224,3 ↓), Германия (218,4 ↓), Кипр (217,8 ↓), Польша (196,1 ↓), Хорватия (181,3 ↓), Румыния (173,0 ↓), Венгрия (163,8 ↓) и Дания (156,1 ↓)

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (10,9 ↓), Греции (77,9 ↑), Норвегии (81,0 ↓), Болгарии (99,1 ↓) и Финляндии (93,2 ↑).

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 543,1 ↓.

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 8 по 14 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.