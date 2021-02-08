КАРТА | С 8 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен из Греции, Болгарии и еще 3 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1652,5 ↑), Андорре (1121,1 ↓) и Испании (1036,2 ↑).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 8 по 14 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.