Фото | В Нидерландах произошло невероятное событие — там впервые за 10 лет выпал снег(1)
На Нидерланды обрушилась первая за десятилетие снежная буря. Причиной тому холодные восточные ветры и морозная погода, наступившая на большей части Северной Европы.
Картинка может показаться идиллической, но в стране объявлен "Красный код" - предупреждение о том, что ветер в ближайшее время может достигать 90 км/час.
Голландский сайт Weer.nl сообщил, что сочетание сильного ветра и обильного снегопада, обрушившихся на страну, соответствует определению снежной бури.
На большей территории страны снежный покров составляет 5-10 см. В некоторых районах он достигает 30 см. Голландцы не преминули воспользоваться этой редкой возможностью.
Многие, конечно, скажут: "Эка невидаль, снег". Но для голландцев такой снег - это событие. Средняя температура зимой здесь +3°C.
В стране нарушено транспортное сообщение. На обочинах дорог множество съехавших в кювет машин. Не работает железная дорога, связывающая страну с соседней Германией.
В течение ближайших 10 дней в Нидерландах, где обычно мягкая зима, обещают морозную погоду. Так что о велосипедах пока можно забыть.