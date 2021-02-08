Фото | В Нидерландах произошло невероятное событие — там впервые за 10 лет выпал снег

На Нидерланды обрушилась первая за десятилетие снежная буря. Причиной тому холодные восточные ветры и морозная погода, наступившая на большей части Северной Европы.

Картинка может показаться идиллической, но в стране объявлен "Красный код" - предупреждение о том, что ветер в ближайшее время может достигать 90 км/час.

Голландский сайт Weer.nl сообщил, что сочетание сильного ветра и обильного снегопада, обрушившихся на страну, соответствует определению снежной бури.

На большей территории страны снежный покров составляет 5-10 см. В некоторых районах он достигает 30 см. Голландцы не преминули воспользоваться этой редкой возможностью.