Глава таллиннского спа-центра: во влажных условиях маску носить нельзя. Почему же правительство призывает к обратному?

“Такой сигнал и поведение государства, безусловно, усилит рост теневой экономики в сфере услуг. При этом государство и сами госорганы имеют большое количество как договоров поручения, так и договоров подряда. Такие решения — позор для чиновников ”, — критически заявляет Андрес Тийк. “Вместо этого государство могло бы внести поправки в Закон о трудовых договорах и полностью отменить понятие договора подряда и поручения. Помимо поддержки со стороны Кассы по безработице, компенсации получают даже FIE. Вот это нормальное явление, поскольку весной о них тоже забыли”.

Благодаря этой практике Elamus Spa смог обеспечить дополнительным заработком многих студентов, которые с этого оплачивали свое обучение в университетах. “Мы знаем, что многие, будучи студентами, не смогли бы как-то по-другому справиться с финансовыми сложностями и получить образование”, — добавляет Тийк. “Мы всегда четко платили все необходимые налоги в случае договоров подряда и поручения, деньги поступали в государственную казну. В то же время наступает момент истины, когда выясняется, что государство не считается с данной формой трудового договора, хотя налоговая нагрузка за договор подряда точно такая же, как за стандартный трудовой договор”.

“Мы очень благодарны за то, что государство протянуло небольшую руку помощи и предоставляет компенсации от Кассы по безработице на основе ноябрьских зарплат”, — поясняет Тийк. “При этом выплаты положены только людям, работающим на основании трудового договора. Но специфика нашей компании заключается в том, что у нас бывают дни и часы низкой и высокой посещаемости. По этой причине, в дополнение к обычным трудовым договорам, мы используем множество форм договоров подряда, поскольку основной сотрудник не может или не согласен работать все дни только по вечерам или исключительно по выходным”.

Руководитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк критически настроен как к правительству, так и в отношении Департамента здоровья. По его мнению, люди не должны использовать маску в дождь, снег или в условиях СПА. Андрес Тийк считает, что сейчас проблема скорее в отношении государства и его приоритетах.

Управляющий столичным СПА находит забавным и непонятным, что самозанятые лица (FIE), работающие в спортивных клубах и всевозможных развлекательных центрах, получают помощь от EAS, но в то же время самим развлекательным центрам и спортивным клубам в этой поддержке отказано, хотя расходы компаний во много раз выше. “Основной объем денежных субсидий от EAS направляется крупным отелям, владельцами которых в основном являются иностранные граждане или иностранные банки, получающие доход от процентов. А местные малые и средние предприятия, от которых больше всего зависит благополучие всей нашей экономики вместе взятой, остаются не у дел”, — рассказывает Тийк.

“Компании и их бизнес-модели очень отличаются, — объясняет Тийк. “Некоторые могут закрыться при уровне доходов до 5 тысяч евро. Но есть и другие, чей доход составляет 150 тысяч и больше, но и они должны прекратить деятельность из-за правительственного указа или под влиянием других внешних факторов”.

Воздушно-капельные инфекции не распространяются в помещениях с бассейном, ношение маски опасно для здоровья

“СПА — это учреждения, где люди набираются душевных сил и могут избавиться от ежедневного напряжения”, — считает Андрес Тийк. “Бесспорно, что СПА — это не развлечение. Начать надо с того, чтобы государство поняло, что человек будет здоров тогда, когда будет здоров его дух”.

Руководитель Mustamäe Elamus Spa не согласен с рекомендациями Департамента здоровья Эстонии. “К сожалению, приведенные Департаментом факты не имеют убедительных основания. Доказано, что капельные инфекции не распространяются в среде бассейна, содержащего хлоридные соединения. Хотя, если говорить неофициальным языком, все чиновники согласны и знают эту информацию”, — говорит Андрес Тийк. “Я надеялся и думал, что рано или поздно какой-нибудь медицинский работник или орган здравоохранения сообщит и проинформирует людей о том, что во влажной среде, такой как дождь и снег, носить маску нельзя. Как нельзя с этой же маской входить в помещение, потому что в этом случае даже к самому здоровому человеку пристанут все возможные вирусы. Говоря простым языком, это эффект губки. В реальности же вместо этого мы читаем из постановления Правительства Эстонской Республики, что в бассейнах надо носить маски. Правило было разработано по рекомендации Совета здравоохранения и с одобрения Департамента здоровья. Здесь заканчивается здравый смысл и воображение”.

Андрес Тийк рекомендует Департаменту здоровья и правительству ежедневно публиковать информацию о количестве заразившихся по уездам, учитывая население в каждом административном объекте. “В этом случае в средствах массовой информации не будет ежедневных новостей о том, что больше всего случаев заражения в Таллинне и Харьюмаа. Скорее всего, [в процентном соотношении, учитывая количество жителей — прим.ред.] Таллинн и Харьюмаа будут средними по Эстонии. Вероятно, что высокий уровень заражений связан с тем, что житель Таллинна ездил где-то по Эстонии, а потом вернулся домой и сдал тест. Даже при таком варианте, учитывая соотношение населения, Таллинн и Харьюмаа долгое время не были в числе мест с самыми высокими показателями заболеваемости”, — сказал Тийк.