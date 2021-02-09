ИНТЕРВЬЮ | “Мы очень благодарны эстонским налогоплательщикам”: откроет ли Nordica регулярные рейсы этим летом?

На данный момент ситуация такова, что в Европе осталось мало направлений, по которым можно летать без ограничений на полеты или где нет требования соблюдать карантин по прибытии. Появившаяся осенью прошлого года надежда на восстановление рейсов весной не оправдалась. Напротив, различные авиакомпании продолжают отменять запланированные с апреля рейсы в своем летнем расписании. Массовые отмены коснулись и рейсов с вылетом из Таллинна.

Каким будет наступающий весенне-летний высокий сезон для Nordica? Вы все ещё планируете открыть какие-либо маршруты? На какой по длительности срок надо открыть маршрут, чтобы он в конечном итоге окупился?

Мы не раскрываем структуру рентабельности (за исключением утвержденных годовых отчетов), не котируемся на бирже. В ограниченной объеме авиационная деятельность восстановлена и выполняется с лета прошлого года. Рейсы Nordica на севере Швеции (GEV-ARJ-ARN) не прерывались ни на минуту, правда, сейчас выполняются в меньшем масштабе. За последние месяцы 5 самолетов авиакомпании Regional Jet работали на линии клиентов (один из самолетов постоянно базируется в Таллинне). Кроме того, есть небольшие заказы на чартерные рейсы и заменяющие полеты для других авиакомпаний.

Насколько большие ежемесячные расходы у Nordica? Выполняет ли компания Regional Jet до сих пор чартерные рейсы?

Мы получили государственную помощь в размере 22 млн евро, с Kredex подписали кредитный договор. Мы пока не использовали эту кредитную линию и в ближайшее время не собираемся этого делать.

Решением Европейской комиссии и правительства нам была предоставлена ​​государственная помощь в двух частях: 22 млн евро было выделено для увеличения уставного капитала Nordic Aviation Group AS и 8 млн евро в качестве льготного кредита через Kredex . Но эта «льгота» весьма относительна, потому что на данный момент ни один коммерческий банк не готов дать кредит авиакомпаниям.

Сколько Nordica получила в качестве государственной помощи и какая сумма из этого была использована для покрытия ущерба от коронавируса? Есть ли хоть какая-то вероятность, что вам придется брать дополнительный государственный кредит?

В сложившейся ситуации мы точно не собираемся открывать какие-либо направления с весны. Правила господдержки не позволяют нам выполнять заведомо убыточные регулярные рейсы. Но это не означает, что мы не готовы быстро реагировать на изменение рыночной ситуации.

Все стороны, связанные с авиацией, с нетерпением ждут и возлагают большие надежды на широкую доступность и эффективность вакцины от коронавируса, а также массовую вакцинацию - это единственный выход из этого дурдома.

Летнее направление окупается за месяц-два, но вопрос в том, что делать с самолетом в оставшиеся 10 месяцев? Правда, в нынешней рыночной ситуации, когда столько самолетов припарковано на земле, их можно найти даже в условиях, когда вы платите только за часы налета. Мы думаем и об этом.

Планируете ли вы открыть регулярные рейсы по каким-то определенным направлениям? Если да, то в какие сроки и куда следует открывать маршруты в первую очередь?

Планируем и думаем, но опять же, все зависит от ограничений на полеты, карантинных требований, эпидемиологической ситуации, спроса и конъюнктуры рынка.

Как прошел выкуп Regional Jet у польской авиакомпании LOT? Что изменится с выходом LOT из числа собственников?

Процесс выкупа завершен и, несмотря на небольшую техническую задержку, все прошло по плану, стороны остались сделкой довольны. Здесь я должен подчеркнуть, что коммерческое сотрудничество между Nordic Aviation Group и LOT Polish Airlines будет продолжаться, и мы надеемся на его дальнейшее развитие по мере стабилизации ситуации с коронавирусом.

Для Regional Jet сделка означала рекапитализацию компании единственным собственником и финансовую поддержку для преодоления кризиса, а также значительное ускорение процесса принятия решений. В будущем это также способствовало бы возможной консолидации авиакомпаний, принадлежащих Эстонской Республике.

В интервью Postimees Таави Аас сказал, что Nordica, как и Эстония в целом, добилась большего, чем ожидалось. На основании чего можно делать такое заявление?

Могу подтвердить, что самые негативные прогнозы, сделанные весной и летом, не оправдались, дела у нас идут немного лучше, а показатели убытков, вероятно, будут ниже прогнозируемых.

Этому способствовали массивные меры жесткой экономии (как за счет рабочей силы, так и за счет других расходов), а также решений, принятых совместно с бизнес-партнерами, о солидарном покрытии всех ущербов, вызванных кризисом. В связи с этим мы очень благодарны всем нашим партнерам!

Мы также очень благодарны эстонским налогоплательщикам и правительству за помощь нам во время этого крупнейшего в истории мировой авиации кризиса. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать это доверие и в кратчайшие сроки восстановить устойчивость и докризисную прибыльность компании.