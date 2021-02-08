Какие страны Европы могут ввести ковид-паспорта?

ЭСТОНИЯ

5 октября прошлого года бывший премьер-министр Эстонии Юри Ратас и директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подписали соглашение, которое позволяет начать работу над цифровым сертификатом вакцинации. “Наш пилотный проект предоставляет эстонскому сообществу исключительную возможность помочь миру в борьбе с COVID-19 и использовать наш опыт создания цифровых услуг во всем мире”, — сказал Ратас.

КИПР

Кипр был первым государством-членом ЕС, объявившим о своих планах изменить въездные требования. Правительство планирует разрешить въезд на свою территорию путешественникам, по крайней мере, из ЕС, которые были вакцинированы против COVID-19, без каких-либо ограничений, что означает, что этим путешественникам необходимо будет предъявить доказательства, что они были привиты.

ЧЕХИЯ

Чешская Республика также изучает возможность разрешить беспрепятственные поездки для вакцинированных лиц, хотя она не планирует делать прививку обязательной для поездки. Выступая перед Палатой депутатов Чехии, министр здравоохранения Ян Блатны говорил о “ковид-паспорте”, который в то время обсуждался официальными лицами ЕС. “Конечно, легче передвигаться с сертификатом в кармане, чем проходить обследование перед каждым пересечением границы”, — сказал тогда министр. Однако чешское правительство не предупредило о планах в ближайшее время начать выдачу таких документов своим гражданам.

ДАНИЯ

Дания предупредила, что скоро введет паспорта вакцины COVID-19 для своих граждан, которые получат прививку против вируса, чтобы они могли использовать эти сертификаты для беспрепятственного въезда в страны, которые для них доступны. Паспорта должны были быть готовы к концу января. Датское правительство также решило предложить использовать подобные паспорта тем, кто планирует поехать в Данию.

ГРЕЦИЯ