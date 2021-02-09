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09.02.2021, 08:01

Ryanair запретил использовать рекламу о вакцинации от COVID-19

 
Scanix, EPA, ANDY RAIN
В Великобритании на ирландскую авиакомпанию Ryanair поступило рекордное количество жалоб. Это связано с тем, что они использовали в рекламе сомнительные утверждения о вакцинации от COVID-19, пишет портал Obozrevatel со ссылкой на BBC.

Общее количество жалоб – 2370. Как стало известно, Ryanair использовала слоган "Jab & Go" – "Вакцинируйтесь и летите".

Многие считают, что такая реклама вводит в заблуждение людей, так как ее могли принять за сообщение о том, что большинство населения Британии к сезону отпусков уже получит прививку от вируса и сможет вернуться к нормальной жизни.

Агентство по рекламе рассмотрело жалобы и решило, что в условиях сложности ситуации "важно, чтобы рекламщики были осторожными, говоря о борьбе Великобритании с коронавирусом с привязкой к определенным временным рамкам".

"Реклама обманчиво уверяла покупателей, что в случае вакцинации от коронавируса они смогут поехать в путешествие без каких-либо ограничений", – отметил эксперт.

В результате авиакомпании запретили использовать данную рекламу.

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