В Барселоне хотят запретить сдавать туристам комнаты на короткий срок

По мнению мэра города Ады Колау, туристическая аренда поглощает рынок недвижимости и создает проблемы. Так, например, количество предложений для долгосрочной аренды очень низкое, а цены на жилье в популярных районах города сильно завышены. Власти хотят контролировать ситуацию. Поэтому и планируют ограничить краткосрочную аренду, сообщает портал 34travel.me.

Контролировать сдачу комнат собираются через Airbnb. Но представители сервиса думают, что это слишком радикальный способ.

Окончательное решение пока не приняли. Идея должна быть одобрена на городских слушаниях, после – на голосовании.

Власти Барселоны пытаются решить проблему частной арендой жилья с 2011 года. По подсчетам, после возобновления туризма в Барселоне может быть выставлено около 670 000 частных квартир и комнат для путешественников. До пандемии эта цифра была 14000.