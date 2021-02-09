ИДЕМ В МУЗЕЙ! Выставка "Незаконченный город" расскажет о проблемах городского планирования Таллинна

Посетители выставки получат представление о градостроительных требованиях и проблемах в Таллинне, а также, вероятно, и ответ на вопрос, формируется ли Таллинн в настоящее время как жизнеспособный и конкурентоспособный город, в котором будет хорошо жить и последующим поколениям.

Выставка основывается на исследовательском проекте Эстонской академии художеств (ЭАХ) “Незаконченный город”, в рамках которого разрабатывались концептуальные и пространственные градостроительные сценарии Таллинна. По словам куратора выставки, докторанта факультета архитектуры ЭАХ архитектора Йохана Тали, мы все “пользуемся” городом, и нам не должно быть все равно, как и в каком направлении город развивается. “Поскольку выставка дает обширную панораму Таллинна, как столицы Эстонии, то создатели выставки искренне надеются, что она вызовет в посетителе амбициозное желание понять, что происходит в городской среде Таллинна, так как все это должно делаться в интересах жителей города и за их счет”, — пояснил Тали.