ИДЕМ В МУЗЕЙ! Выставка "Незаконченный город" расскажет о проблемах городского планирования Таллинна
Посетители выставки получат представление о градостроительных требованиях и проблемах в Таллинне, а также, вероятно, и ответ на вопрос, формируется ли Таллинн в настоящее время как жизнеспособный и конкурентоспособный город, в котором будет хорошо жить и последующим поколениям.
Выставка основывается на исследовательском проекте Эстонской академии художеств (ЭАХ) “Незаконченный город”, в рамках которого разрабатывались концептуальные и пространственные градостроительные сценарии Таллинна. По словам куратора выставки, докторанта факультета архитектуры ЭАХ архитектора Йохана Тали, мы все “пользуемся” городом, и нам не должно быть все равно, как и в каком направлении город развивается. “Поскольку выставка дает обширную панораму Таллинна, как столицы Эстонии, то создатели выставки искренне надеются, что она вызовет в посетителе амбициозное желание понять, что происходит в городской среде Таллинна, так как все это должно делаться в интересах жителей города и за их счет”, — пояснил Тали.
На выставке станет ясно, что вообще можно планировать в городе; какие возможности для формирования завтрашнего Таллинна предлагают сети зеленого насаждения, где сегодня находятся и где в будущем могли бы находиться центры Таллинна. Также на выставке можно увидеть, каким должно было бы быть сердце города, чтобы образовался компактный пешеходный город. Особое внимание уделено Ласнамяэ: в панельных жилых районах проживает более половины всех горожан, но какие пути развития подошли бы этим зонам, чтобы в будущем они были конкурентоспособными? “Незаконченный город” доходит до 2050 года, предлагая, на что нужно обратить внимание уже сейчас при благоустройстве и внесении каких-либо поправок в городское пространство.
На выставке представлены работы, выполненные специально в рамках исследования, а также в контекст вставлены более ранние мысли о градостроительстве. Проекты студентов факультета архитектуры и городского планирования ЭАХ вступают в диалог с работами кураторов, а также начинают и обогащают дискуссию о конкретных местах и темах в будущем Таллинне.
По мнению ректора ЭАХ, академика Марта Калма, университетам стоит выдвигать более смелые идеи даже тогда, когда планирование города в Таллинне будет поставлено на более серьезную основу. “Анализы и концепции по Таллинну, выполненные преподавателями, научными сотрудниками и студентами ЭАХ в совместной работе, — прекрасный пример трансплантации знаний, значимости университетов и именно то, чего ждут общество и экономика Эстонии”, — сказал Калм.
Общей задачей, которая легла в основу выставки и исследовательского проекта, является желание увидеть Таллинн как жизнеспособный и конкурентоспособный город, где будет хорошо жить последующим поколениям. Если мы хотим договориться о том, что касается будущих амбиций и путей развития, то необходимо использовать знания различных сторон, формирующих город, смотреть в будущее, осознавать проблемные места и видеть потенциал для улучшения города.
Выставка будет открыта до 25 апреля 2021
“Незаконченный город” — это обширный совместный исследовательский проект архитектурного факультета ЭАХ и города Таллинна, в котором в течении трех лет внимание было сконцентрировано на концепциях градостроительства и сценариях будущих пространственных решений Таллинна. Исследовательский проект состоялся благодаря поддержке предприятия по недвижимости “Kapitel”, вложившим в проект в течение трех лет около половины миллиона евро.
Материалы для прессы: http://bit.ly/LL-naitus