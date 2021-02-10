Как Эстония помогает женщинам с востока Украины открывать и развивать собственное дело

Так, например, три года назад в Донецкой области стартовал социальный проект, где ремонтируют, украшают и адаптируют бывшую в употреблении одежду. Помимо того, что спрос на услугу был и остается высоким, благодаря проекту появились новые рабочие места в тех населенных пунктах, где трудно найти работу.

Эстонский совет помощи беженцам, Garage48 и украинская организация Unity for the Future уже не первый год проводят программы помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации по причине вооруженных конфликтов. Впервые проект предпринимательства для женщин был реализован в 2019 году. Помощь тогда получили 83 женщины в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В результате проведенных курсов и выделенных пособий было создано пять устойчивых малых предприятий. Доходы семей этих женщин выросли в среднем на 68%, что напрямую связано с участием в программе.

Конфликт на востоке Украины, продолжающийся с 2014 года, очень серьезно сказался на финансовом положении многих людей. В частности это коснулось перемещенных лиц. Особенно тяжелая ситуация складывается в семьях инвалидов или людей с ограниченными возможностями.

Расположенное в небольшом городке Запорожской области женское общество “Уют” начало свою деятельность также благодаря этому проекту. Сейчас сотрудницы “Уюта” работают по двум направлениям: производят высококачественный домашний текстиль (например, пледы), которые продаются более состоятельным покупателям, а также делают удобные и теплые изделия из натуральных материалов для онкобольных.

В поселке Марьинка, по окраине которого проходит линия разграничения противоборствующих сил, местные женщины открыли Дом быта, так как до этого там не было ни магазинов, ни компаний, предлагающих косметические услуги. Предприимчивые женщины Марьинки предлагают местным жителям всевозможные услуги по уходу за телом и лицом, а также продают текстиль для дома.

В проекте подчеркивается бодипозитив — например, женщины шьют кружевные пижамы для более крупных женщин.

Предприимчивые женщины начали социальный проект по ремонту и украшению бывшей в употреблении одежды. Фото: MTÜ Eesti Pagulasabi