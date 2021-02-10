В Таллиннском аэропорту установили автоматизированные ворота пограничного контроля

Такие ворота повысят пропускную способность и сократят время ожидания при пересечении границы, пишет rus.err.ee .

В мероприятии по случаю открытия ворот в аэропорту в среду будут участвовать руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги, заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, представитель отдела пограничных услуг Центра инфотехнологий и развития при Министерстве внутренних дел Ханнес Янно, а также представитель поставщика услуги – предприятия Alarmtec.