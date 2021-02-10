Темная бездна, первобытный храм и дома на воде: 7 необычных мест, которые можно найти в Европе

Мраморная пещера Ласко, которую называют "Сикстинской капеллой доисторической живописи", привлекает ценителей первобытной культуры. Живописные и гравированные рисунки в Ласко, созданные около 20 тысяч лет назад, — самая большая подобная коллекция в мире.

Как туда добраться: Бохня находится в 35 километрах от Кракова; от Кракова ходит поезд (50 мин в пути), есть и автобусы.

Радикальное развлечение – ночевка в шахте, и рекомендуется она не только любителям острых ощущений и астматикам, но и тем, у кого неврологические и ревматические заболевания. В некоторых пещерах обустроены спальни, а чтобы оздоровляющимся было не скучно коротать ночь в подземной глубине, перед сном проводят "загадочные экскурсии" в самые таинственные и заброшенные уголки копей. Кто сможет после этого спокойно заснуть – тот герой.

Посетителей спускают в мрачные глубины на лифте и внизу везут вглубь на целый километр – в пещеры. Несколько часов пребывания в них оздоровляют даже астматиков. Можно гулять по пещерам, играть в активные игры, делать специальную гимнастику, кататься по соляным желобам на специальных подушках.

Соли в Бохне добывалось больше, чем во всех остальных соляных копях, и соль была высшего качества. Но сейчас добыча остановлена, и шахта превратилась в здравницу-памятник истории.

Это настоящий подземный санаторий с почти 800-летней историей. Там нет, как в Величке, соляных скульптур, не проводятся экспозиции, зато насыщенный солями и полезными элементами воздух и особый микроклимат привлекают сюда людей с болезнями дыхательных путей и легких. Хотя в Бохню в основном ездят за здоровьем, не остается незамеченной и мрачная, сказочная красота местных подземелий, известная еще несколько веков назад: за нее шахта получила название "Темная бездна Бохни".

Бохнянская соляная шахта попала в список ЮНЕСКО на пару с Краковской Величкой — другой шахтой, расположенной поблизости. Как ни странно, именно Величка широко известна, хотя Бохня гораздо старше, интереснее и… полезнее, пишет портал "Европульс" .

Судя по находкам археологов, в Ласко древние люди не жили: они приходили туда только рисовать. Некоторые исследователи считают, что пещера служила им своего рода святилищем.

Пещера совсем небольшая, но разделена на тематические "залы", как настоящая картинная галерея. Чего там только нет! Зубры, лошади и даже единорог, носороги, олени, медведи, звезды, кошки, люди с птичьими головами, загадочные знаки и символы. Некоторые рисунки огромны, достигают в высоту 5 метров. Кроме собственно "картин", в пещере были найдены древние краски, светильники, прототипы инструментов.

Древнейшая Ласко известна современным людям всего 80 лет. Пещеру случайно обнаружили местные дети, лазающие в горах и исследующие все щели в известняке, и рассказали о находке школьному учителю. И уже спустя несколько лет Ласко стала принимать посетителей.

Увы, оказалось, что туристы в буквальном смысле убивают ценную коллекцию своим дыханием и спорами грибка с одежды и обуви. Избыток углекислого газа, микроорганизмы "с воли" и повысившаяся влажность привели к повреждению защитной корочки кальцитных солей на рисунках. Пещеру пришлось закрыть для массовых посещений.

Однако спрятать от людей уникальный памятник было очень жаль, и решение – довольно нестандартное – нашлось. В 1980-х годах пещеру частично воссоздали вместе с копиями рисунков. Так появилась Ласко-2, близнец оригинальной пещеры, ничуть не меньше поражающая воображение посетителей.

А работы по спасению и дальнейшей защите оригинальной коллекции все еще продолжаются.

Как туда добраться: пешком или на велосипеде от Монтиньяка (примерно 2 километра).

Подробности можно уточнить на сайте.









В регионе Альп остались хорошо сохранившиеся доисторические жилые постройки, возведенные не на скалах или в долинах, а на мелководье озер и на болотах. Строились они как раз в то время, когда древние греки и египтяне возводили античные храмы и пирамиды.