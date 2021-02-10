Темная бездна, первобытный храм и дома на воде: 7 необычных мест, которые можно найти в Европе
Темная бездна: соляная шахта в Бохне (Польша)
Бохнянская соляная шахта попала в список ЮНЕСКО на пару с Краковской Величкой — другой шахтой, расположенной поблизости. Как ни странно, именно Величка широко известна, хотя Бохня гораздо старше, интереснее и… полезнее, пишет портал "Европульс".
Это настоящий подземный санаторий с почти 800-летней историей. Там нет, как в Величке, соляных скульптур, не проводятся экспозиции, зато насыщенный солями и полезными элементами воздух и особый микроклимат привлекают сюда людей с болезнями дыхательных путей и легких. Хотя в Бохню в основном ездят за здоровьем, не остается незамеченной и мрачная, сказочная красота местных подземелий, известная еще несколько веков назад: за нее шахта получила название "Темная бездна Бохни".
Соли в Бохне добывалось больше, чем во всех остальных соляных копях, и соль была высшего качества. Но сейчас добыча остановлена, и шахта превратилась в здравницу-памятник истории.
Посетителей спускают в мрачные глубины на лифте и внизу везут вглубь на целый километр – в пещеры. Несколько часов пребывания в них оздоровляют даже астматиков. Можно гулять по пещерам, играть в активные игры, делать специальную гимнастику, кататься по соляным желобам на специальных подушках.
Радикальное развлечение – ночевка в шахте, и рекомендуется она не только любителям острых ощущений и астматикам, но и тем, у кого неврологические и ревматические заболевания. В некоторых пещерах обустроены спальни, а чтобы оздоровляющимся было не скучно коротать ночь в подземной глубине, перед сном проводят "загадочные экскурсии" в самые таинственные и заброшенные уголки копей. Кто сможет после этого спокойно заснуть – тот герой.
Как туда добраться: Бохня находится в 35 километрах от Кракова; от Кракова ходит поезд (50 мин в пути), есть и автобусы.
Судя по находкам археологов, в Ласко древние люди не жили: они приходили туда только рисовать. Некоторые исследователи считают, что пещера служила им своего рода святилищем.
Пещера совсем небольшая, но разделена на тематические "залы", как настоящая картинная галерея. Чего там только нет! Зубры, лошади и даже единорог, носороги, олени, медведи, звезды, кошки, люди с птичьими головами, загадочные знаки и символы. Некоторые рисунки огромны, достигают в высоту 5 метров. Кроме собственно "картин", в пещере были найдены древние краски, светильники, прототипы инструментов.
Древнейшая Ласко известна современным людям всего 80 лет. Пещеру случайно обнаружили местные дети, лазающие в горах и исследующие все щели в известняке, и рассказали о находке школьному учителю. И уже спустя несколько лет Ласко стала принимать посетителей.
Увы, оказалось, что туристы в буквальном смысле убивают ценную коллекцию своим дыханием и спорами грибка с одежды и обуви. Избыток углекислого газа, микроорганизмы "с воли" и повысившаяся влажность привели к повреждению защитной корочки кальцитных солей на рисунках. Пещеру пришлось закрыть для массовых посещений.
Однако спрятать от людей уникальный памятник было очень жаль, и решение – довольно нестандартное – нашлось. В 1980-х годах пещеру частично воссоздали вместе с копиями рисунков. Так появилась Ласко-2, близнец оригинальной пещеры, ничуть не меньше поражающая воображение посетителей.
А работы по спасению и дальнейшей защите оригинальной коллекции все еще продолжаются.
Как туда добраться: пешком или на велосипеде от Монтиньяка (примерно 2 километра).
Внутри свайный дом отдаленно напоминает современные деревенские дома. А вот снаружи зрелище довольно необычное: вбитые в дно сваи, на которых стены и крыша, часто – общая для целого поселения.
Для чего жителям гор понадобилось строиться прямо в озере? Каменистая почва альпийских предгорий не позволяла строить фундамент, и тогдашние строители догадались использовать илистое дно, куда заостренные бревна входили на достаточную для прочности будущего дома глубину.
Жизнь на воде позволяла ловить рыбу буквально с порога и использовать лодки в качестве транспорта: лодки удобнее повозок, в которые еще кого-то запрячь надо. А еще в таких домах можно было не опасаться диких зверей.
Эти деревянные дома, 3 тысячи лет простоявшие в воде, отлично сохранились – возможно, благодаря тому, что альпийские озера насыщены минералами. Впервые свайные дома были открыты на Цюрихском озере: это огромный поселок, занимающая площадь до 4 гектаров. Сегодня известны свайные поселения на территории шести стран в альпийском регионе. Хорошенько изучив их, можно получить представление о повседневной жизни людей эпох неолита и бронзового века.
Как туда добраться: например, свайные дома можно изучить в археологическом музее Унтерульдинген под открытым небом на Боденском озере в Ульдинген-Мюльхофене (Германия). Там можно посмотреть не только на сами дома, но и познакомиться с бытом строителей и жителей этих домов. Доехать туда можно на автобусе или поезде из Мюнхена или Штутгарта. Путь неблизкий (дорога займет несколько часов с пересадками), но свайные поселения того стоят.
В расположенном по соседству дворце Алькасаре есть зал, где Колумб познакомил "католических королей" Изабеллу и Фердинанда с планом грядущего плавания в "Индию", ну а Архив хранит свидетельства того, к чему привело исполнение плана. После эпохального открытия Америки Испания владела Новым светом столетия, пока испанскую корону не погубило то самое золото, которое было вывезено из ее колоний.
Колонии давно обрели независимость, но в странах Южной Америки и на Филиппинах по-прежнему говорят на испанском языке, а в городах сохранились роскошные дворцы и храмы в колониальном стиле – символы былого могущества Испании.
Реальные же его свидетельства − в Архиве. Здесь есть карты, письма и отчеты самого Колумба, документы об экспедициях и пиратах, планы покоренных городов, морские журналы, судовые роли, информация о конкистадорах, книги – целых 9 километров стеллажей.
Все фонды Архива для посетителей закрыты, зато здесь регулярно проходят бесплатные выставки. Например, такая: "Последний путь "Мерседес" − подробный документальный отчет о морском переходе испанского торгового судна и его гибели, дающий полное представление о событии и о нравах тех времен.
Как туда добраться: из Малаги в Севилью дорога на автобусе занимает меньше 3 часов; на скоростном поезде из Мадрида можно доехать за два с половиной часа, из Барселоны – за пять с половиной.
Поначалу сад был небольшим, там исследовались целебные свойства растений, высаживались и культивировались образцы. Спустя семь лет после открытия сад пришлось обнести высокой крепостной стеной и выставить охрану: охотников поживиться травками, которые можно выгодно продать, хватало.
В саду уже на следующий год после его открытия заработал лекторий, где рассказывалось о свойствах целебных трав, — сначала для студентов университета. Позже занятия смогли посещать и все заинтересованные горожане: аптекари, лекари, а также купцы, которые потом добывали нужные семена в далеких странах.
Вскоре опыт ботанического сада Падуи начали перенимать многие университеты Европы, ботанические сады появлялись в городах Италии, Франции, Германии. Поначалу они были всего лишь мини-оранжереями целебных трав или экзотических растений с малоизученными свойствами. Мало-помалу они наполнялись редкой флорой со всего света и приобретали популярность как уникальные уголки природы, а не только как аптекарские грядки.
Ботанический сад Падуи – образец, по которому до сих пор создаются классические ботсады. Это определенная планировка "квадрат в круге" с прудом в центре, а также с фонтанами, скульптурами, солнечными часами, оранжереями, теплицами и различными секциями, включая ботанический театр. Гуляя там, можно и в наши дни почувствовать себя в шкуре старинного эскулапа и даже поучаствовать в приготовлении снадобий. Например, сварить зелье от чесотки.
Как туда добраться: Падуя находится в 30 километрах от аэропорта Венеции, из Венеции в Падую можно приехать на поезде или автобусе за полчаса. От вокзала до сада ходит трамвай.
Ватты – это почти 500 километров мелких морских "ванн", отделенных от Северного моря грядой. Во время прилива ватты сливаются с большим морем, а при отливе представляют собой череду крошечных озер, вода в которых на несколько градусов теплее, чем в акватории.
Ваттовый берег сформировался тысячу лет назад и с тех пор практически не менялся. Это огромный естественный морской заповедник, полный птиц, рыб, моллюсков, десятков видов водорослей и морских мхов и играющий важнейшую роль для сохранения популяций. К примеру, в ваттах выводятся мальки почти всего поголовья камбалы Северного моря и детеныши европейского тюленя, сюда мигрируют устрицы, а количество перелетных птиц, делающих там остановку, ежегодно исчисляется миллионами. Люди, уставшие от городских реалий, приезжают сюда ради долгих спокойных прогулок наедине с морем и птицами. И прогулки по ваттам настолько популярны, что считаются местным традиционным видом спорта.
Как туда добраться: по ваттовому морю можно погулять (пешком или на велосипеде) в национальном парке Вадехвает (Дания). От Копенгагена до городка Хвидинг можно доехать на поезде или автобусе примерно за четыре с половиной часа, а оттуда до национального парка — 20 минут на такси.
Город некогда получил прозвище "христианской Мекки" из-за того, что именно там, по преданиям, находится могила апостола Иакова. На протяжении многих сотен лет паломники надеялись получить там отпущение грехов, придя к святыне пешком (а сегодня — доехав на велосипеде).
К Сантьяго де Компостела можно прийти по множеству дорог, однако в Юнеско отмечены маршруты, идущие по северу Испании. Самый важный участок Эль Камино, Camino francés, носит гордое название "Дорога французских королей". Он начинается на юге Франции, идет через Пиренеи в северную Испанию, затем от Памплоны до Сантьяго-де-Компостелы. Есть и, например "Серебряный путь" или "Путь басков". К конечной точке путешествия можно идти вдоль моря по западному побережью испанской Атлантики, или через города и села или, наоборот, выбрать путь Camino Primitivo ("Первоначальный путь") по глухим горным тропам.
Помимо верующих католиков, которые бредут по Эль Камино со времен Средневековья, дороги привлекают и тысячи туристов, мечтающих пройти или проехать на велосипеде по красивейшим местам. Проходили Эль Камино в разные годы не только туристы, но и очень важные персоны – короли и королевы Англии, Испании, Греции, Норвегии, папа римский Иоанн Павел II, писатель Пауло Коэльо, написавший там свой "Дневник мага", — и это только те, кто не захотел сохранять инкогнито.
Как туда добраться: можно пройти последние 100 километров по Французскому пути. Стартовать надо будет из городка Саррия, до которого можно доехать на поезде из Мадрида за пять часов.