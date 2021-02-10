В прошлом году в гостиницах Эстонии было почти вполовину меньше туристов
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, так многообещающе начавшийся год лишил предприятия по размещению почти половины туристов. “Ограничения, вызванные глобальным распространением коронавируса, препятствовали туризму по всему миру и предприятия по размещению Эстонии потеряли преобладающую часть зарубежных и значительную часть местных туристов”, — отметила Лаурмаа.
В предприятиях по размещению останавливалось 1,3 миллиона местных туристов, которые провели в них 2,3 миллиона ночей. По сравнению с 2019 годом местных туристов было на 16% меньше, а число их ночевок сократилось на 12%.
В предприятиях по размещению останавливалось 676 000 зарубежных туристов, или на 70% меньше, чем в 2019 году. Основная часть гостей была из соседних государств: из Финляндии — 282 000, из Латвии — 97 000 и из России — 75 000 туристов. В общей сложности гости провели в Эстонии 1,4 миллиона ночей, что на 68% меньше, чем годом ранее.
Как зарубежные и местные туристы предпочитали останавливаться в Харьюском уезде, популярностью пользовались также Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды. Среднегодовая стоимость проживания на одного человека составила 32 евро и по сравнению с предыдущим годом подешевела на 18%.
В декабре прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось 106 000 туристов, из них 93 000 — местных и 13 000 — зарубежных. По сравнению с декабрем 2019 года численность туристов снизилась на 62%. В распоряжении гостей в декабре имелось 937 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания на человека составляла в среднем 30 евро в сутки.