Великобритания с 15 февраля ужесточит правила въезда в страну

“Все путешественники должны при въезде в страну предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, согласно нововведению, все лица, прибывающие в Великобританию из других стран, должны сдать еще два теста на коронавирус — на второй и на восьмой день. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, а затем получить в аэропорту”, — пишет издание.

По словам главы Минздрава, ужесточение связано с опасением распространения нового штамма коронавируса и увеличения числа зараженных.

В Британии по-прежнему будет действовать правило о десятидневной самоизоляции по приезде в страну.

При этом граждане, которые прибыли из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, будут изолированы на 10 дней за свой счет в одном из 16 отелей-обсерваторов. Прибывающие должны будут заплатить почти 2000 евро за 10-дневное проживание в гостинице. В группу “повышенного риска” включены 33 страны. Эстония в этот список не входит.