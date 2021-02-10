Великобритания с 15 февраля ужесточит правила въезда в страну

“Все путешественники должны при въезде в страну предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, согласно нововведению, все лица, прибывающие в Великобританию из других стран, должны сдать еще два теста на коронавирус — на второй и на восьмой день. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, а затем получить в аэропорту”, — пишет издание.

По словам главы Минздрава, ужесточение связано с опасением распространения нового штамма коронавируса и увеличения числа зараженных.

В Британии по-прежнему будет действовать правило о десятидневной самоизоляции по приезде в страну.

При этом граждане, которые прибыли из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, будут изолированы на 10 дней за свой счет в одном из 16 отелей-обсерваторов. Прибывающие должны будут заплатить почти 2000 евро за 10-дневное проживание в гостинице. В группу “повышенного риска” включены 33 страны. Эстония в этот список не входит.

“За сокрытие информации о прибытии из стран “красной зоны” может грозить до 10 лет тюремного заключения”, — сказал Хэнкок.

Тем, кто не сдал обязательный тест на коронавирус по прибытии, грозит штраф в размере около 1100 евро. Не сдавшим второй обязательный тест выпишут штраф в 2200 евро и продлят обязательный карантин до 14 дней. За нарушение карантина гражданину придется заплатить более 5500 евро, при повторном нарушении — более 11 000 евро.

“Следить за выполнением требований на этапе посадки в самолет придется авиакомпаниям. На борту путешественникам раздадут бланки с уведомлением о новых требованиях и санкциях. За неисполнение требований перевозчикам также грозят штрафы”, — подчеркнул глава министерства.

Как сообщает The Independent, если у кого-то из прибывших в королевство тест окажется положительным, то его отправят на десятидневный карантин. Также все положительные тесты будут проходить дополнительную проверку для определения штамма коронавируса.