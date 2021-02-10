Саграда Фамилия и стадион "Камп Ноу" в Барселоне могут стать центрами массовой вакцинации от коронавируса

Власти испанской Каталонии могут задействовать храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в региональной столице или стадион футбольного клуба ”Барселона” “Камп Ноу” для проведения массовой вакцинации от нового коронавируса. Об этом заявил во вторник секретарь по вопросам общественного здравоохранения при правительстве региона Жозеп Мария Аргимон.

“Мы уже вступили в контакт с “Барселоной”, — отметил он в интервью радиостанции Catalunya Radio. — Нас интересуют знакомые места”. “Мне бы хотелось иметь возможность делать прививки в Саграда Фамилия”, — добавил Аргимон, уточнив, что “пока речь идет лишь о желании”.

Департамент здравоохранения Каталонии хочет подготовить арену к соответствующим медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцины будут в массовом количестве доставлены в Барселону. Департамент планирует получить возможность как можно быстрее вакцинировать большую часть населения, для этого нужны просторные площадки на открытом воздухе, имеющие легкий доступ для населения.

К настоящему моменту в 47-миллионной Испании было сделано более 2,1 млн прививок от COVID-19. Побочки встречались в 0,14% случаев. В основном в Испании используется вакцина Pfizer-BioNTech (98% прививок) и гораздо реже — Moderna. Ранее власти страны заверяли, что к началу лета рассчитывают привить до 20 млн человек.