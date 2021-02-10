ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ: Бесплатные экскурсии по Нарве
Учитывая ограничения, которые не позволяли собирать экскурсионные группы более 10 человек, всего в экскурсиях приняло участие 46 человек. Однако не удалось принять всех заинтересованных. Поэтому команда бастиона Виктория в содействии с Департаментом Развития и Экономики города решила продолжить проведение подобных экскурсий. Каждое воскресенье до конца зимы гиды бастиона Виктория будут проводить бесплатные экскурсии такого формата.
Маршрут экскурсии: Ратуша — Тёмный сад — Променад — 5-кроновый вид
Начало экскурсии: каждое воскресенье до конца зимы в 14.00 на Ратушной площади
!!! ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная регистрация по тел. 3565002, е-мэйлу: bastion@narva.ee или через страничку в Facebook.
NB! Численность группы ограничена 10 участниками. Торопитесь зарегистрироваться и узнать новые интересные факты о Нарве!