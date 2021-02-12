Военное наследие Эстонии: ракетная база Пахкла, которая в советское время была окутана плотной завесой секретности

Первые комплексы S-200, позже получившие в НАТО обозначение SA-5 Gammon (первоначально Таллинн), поступили в воинские части еще в 1964 году. В том числе сначала в Маардуский полк, а позднее и в 94-ю бригаду, где их предположительно первый раз и заметила западная разведка.

Ракетная база “Пахкла” была построена в 1973 году и занимала площадь около двухсот гектаров. На базе размещалось руководство 2-й дивизионной группы и четыре пункта управления, каждый из которых был окружен тремя пусковыми установками с четырьмя ракетными комплексами типа С-200 и двумя радиолокационными станциями.

По разным данным, Советская власть построила на территории Эстонии более 1600 военных объектов. Среди них было 57 ракетных баз, на девяти из которых размещались стратегические ракеты средней дальности, а на остальных 48 — различные зенитные ракеты. Военная база с зенитными ракетами была и в Пахкле.

В волости Кохила в Рапламаа есть небольшой поселок Пахкла. Несмотря на свои скромные размеры, у поселка очень долгая и интересная история, познакомиться с которой можно практически на каждом шагу. От древних жертвенных камней до военного наследия XX века.

Помимо ракетных комплексов, на территории ракетной базы “Пахкла” находились бетонные ангары для сокрытия ракет, командный пункт с укрытиями, казармы для солдат, несколько вспомогательных технических зданий и пятиэтажный жилой дом для офицеров и членов их семей. Но это было не единственное, что делало эту военную часть особенной.

Максимальная дальность полета составляет от ста пятидесяти до трехсот километров в зависимости от типа ракеты, а эффективная высота поражения — от трехсот метров до 35 километров. В то время как большинство типов ракет имели обычные боеголовки, вариант V-880 также был оснащен ядерной боеголовкой. В Эстонии их держали на специальных машинах в Кейла-Йоа, где обосновалось руководство 94-й бригады.

Каждая ракета комплекса S-200 весит около восьми тонн и имеет длину примерно одиннадцать метров. Предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов.

До 1986 года в Советском Союзе подобные комплексы располагались вблизи 130 городов, всего около двух тысяч пусковых установок. В Эстонии располагалось 11 таких зенитных ракетных комплексов большой дальности. В начале 1990-ых годов, после развала СССР, все установки были вывезены с территории нашей страны.

Король камней

Рядом с бывшей ракетной базой Пахкла находятся шесть больших валунов, один из которых благоговейно называют Королем камней Эстонии.

Однако, несмотря на громкое имя, камень этот не возглавляет список самых мощных эстонских валунов. И даже не входит в 50 самых больших камней нашей страны. Тем не менее, это впечатляющий экземпляр: его окружность составляет около тридцати метров, а высота — почти четыре с половиной метра.

О важности валуна свидетельствует и тот факт, что даже в советское время, когда ракетная база еще была засекречена, при особом желании к камню можно было все же попасть. Дойти до Короля камней Эстонии можно было по тропинке с северной стороны военной базы, огороженной многочисленными заборами из колючей проволоки и тщательно охраняемой военными. Камень, кстати, тоже был со всех сторон окружен небольшим забором.

К сожалению, до сих пор неизвестно, почему военные, которые очень рьяно подходили к охране и контролю прилегающих к ракетным базам территориям, разрешили доступ к этому камню простым людям. Может быть, они надеялись, что кто-нибудь все же сможет отыскать в растрескавшейся щели валуна золотые часы, которые, согласно легенде, однажды нечаянно уронил туда один из местных дворян? А, может, они хотели посмотреть, кто именно придет посмотреть на камень, чтобы затем вычислить западных шпионов? Местные жители придумали массу вариантов, но доподлинно известной причины, почему доступ к камню был открыт, увы, нет.

Как бы то ни было, но на короля эстонских камней стоит взглянуть. А вот сама ракетная база больше не является главной достопримечательностью.

Смотрите видео с базы Пахкла: