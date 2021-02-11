Вокруг Шарм-эль-Шейха построили 36-километровую бетонную стену

Регион сильно пострадал из-за взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005-м, революции в 2011-м, взрыва российского самолета над Синаем в 2015-м. Сейчас курорт теряет путешественников из-за пандемии, пишет портал 34travel.me .

Чтобы восстановить поток туристов, власти решили обнести город 36-километровой стеной из бетонных блоков и проволоки между ними. Так они хотят показать, что курорт безопасен для отдыхающих.