Хозяйка турецкого отеля раскрыла две страны с самыми невоспитанными туристами

Самыми шумными собеседница назвала туристов из США и Великобритании. Она рассказала, что туристы из этих стран обычно громко смеются и ругаются, мешая остальным отдыхать. “Воспитания у них нет вообще. И, знаете, у нас семья важна, родные. У них этого нет”, — посетовала хозяйка отеля.

Среди всех приезжих она особенно отметила отдыхающих из Испании: “Когда они приезжают, это всегда праздник. Они просто такие люди: очень общительные, открытые и веселые”.

Российские и украинские путешественники запомнились владелице отеля как хорошие и душевные: “Некоторые часто к нам возвращаются, говорят, что скучают по нашим местам”.

Туристы из Китая показались женщине веселыми и сплоченными людьми. По ее рассказам, в марте 2020 года, когда стало известно о коронавирусе, гости из других стран избегали контактов с китайскими отдыхающими, отсаживались от них в другой зал, оставляя пару из Китая завтракать в одиночестве. “Очень тяжело им тогда было, но мы ничего не могли поделать с реакцией других гостей”, — сожалеет хозяйка.

По ее словам, в их отеле не бывает плохих гостей. Если поведение каких-то постояльцев нарушает покой других людей, они с мужем просят их покинуть отель. Она также рассказала, что в будущем планирует заселять только иностранных туристов — с ними меньше проблем.