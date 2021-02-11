Трое кубинцев 33 дня провели на необитаемом острове. Из еды у них были только кокосы

Пилоты патрульного вертолета заметили на крошечном острове Ангилья-Кей, расположенном между Флорида-Кис (цепью коралловых островов на юго-востоке США) и Кубой, двух мужчин и женщину, отчаянно размахивавших самодельным флагом.

Как рассказал в интервью Би-би-си лейтенант Службы береговой охраны Райли Бичер, он осуществлял патрулирование с воздуха, когда заметил что-то странное. Снизившись, Бичер увидел на острове трех человек, явно нуждавшихся в помощи.

У экипажа не было возможности немедленно эвакуировать потерпевших бедствие, однако им оставили воду, продукты и рацию.

“К сожалению, среди нас не было человека, свободно владеющего испанским, но я кое-как объяснился с ними и понял, что они с Кубы и нуждаются в медицинской помощи. Они рассказали, что находятся на острове уже 33 дня”, — пояснил лейтенат Бичер.

Спасенные говорят, что попали на остров после того, как их лодка затонула, и продержались там практически на одних кокосах.