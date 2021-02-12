Летний отдых 2021: в какие страны можно будет улететь на отдых из Таллинна

Однако выбор туристических поездок не ограничивается пакетными турами: “Если поездка состоит из регулярных рейсов и размещения, то выбор направлений и дат полетов значительно шире по сравнению с пакетными турами”, — добавила Самлик.

Катрин Ааслайд, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Estravel, рекомендует узнать всю информацию у консультанта по туризму перед покупкой путешествия: “Поскольку в каждой стране действуют разные правила въезда, определенно стоит проконсультироваться с профессиональным консультантом по туризму перед покупкой поездки. У Estravel есть круглосуточная телефонная линия помощи путешественникам 626 6266, которая помогает и дает советы в случае неожиданностей во время путешествия. Кроме того, перед путешествием обязательно стоит оформить туристическую страховку с достаточным покрытием”.