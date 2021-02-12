Новости
12.02.2021, 07:00

Летний отдых 2021: в какие страны можно будет улететь на отдых из Таллинна

 
Photo by Faruk Kaymak on Unsplash
По словам Катрин Самлик, руководителя отдела по связям с партнерами Estravel, пакетные туры, начинающиеся из Таллинна, на протяжении многих лет были очень популярны среди людей, которые хотят провести отпуск в теплых странах. Такие поездки дешевые и комфортные: “В этом году особенно ценятся направления, до которых можно добраться быстрее всего, без нескольких пересадок. Кроме того, пакетные туры предлагают гибкие условия оплаты и изменения бронирования”.

Направления с прямыми рейсами из Таллинна в летнем сезоне 2021 (первый и последний вылеты указаны в таблице):

Однако выбор туристических поездок не ограничивается пакетными турами: “Если поездка состоит из регулярных рейсов и размещения, то выбор направлений и дат полетов значительно шире по сравнению с пакетными турами”, — добавила Самлик.

Катрин Ааслайд, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Estravel, рекомендует узнать всю информацию у консультанта по туризму перед покупкой путешествия: “Поскольку в каждой стране действуют разные правила въезда, определенно стоит проконсультироваться с профессиональным консультантом по туризму перед покупкой поездки. У Estravel есть круглосуточная телефонная линия помощи путешественникам 626 6266, которая помогает и дает советы в случае неожиданностей во время путешествия. Кроме того, перед путешествием обязательно стоит оформить туристическую страховку с достаточным покрытием”.

Оставить комментарий Читать комментарии