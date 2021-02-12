Планирование поездок в условиях коронавируса: шесть рекомендаций

3. Оформите страховку сразу после покупки билетов. Если страхование здоровья можно купить даже в аэропорту, то страхование от прерывания поездки следует оформить как можно скорее после покупки пакета путешествия или авиабилетов, поскольку защита от отмены поездки начинает действовать через 4 дня после заключения договора, и в этом случае покрывается весь период до начала путешествия. Раннее оформление страхования не делает договор дороже, но зато обеспечивает гораздо более эффективную защиту.

4. Выберите страховку, которая покрывает расходы в связи с заболеванием Covid-19. Заразиться вирусом можно во время путешествия или еще перед поездкой в ​​Эстонии. Стоит выбрать страховку, которая обеспечивает защиту от Covid-19. Например, Salva предлагает как страхование здоровья в связи с заболеванием Covid-19, так и защиту от прерывания путешествия. Последнее возмещает стоимость пакета путешествия, если человек заболел вирусом в Эстонии еще до поездки и поэтому не может отправиться в путешествие. Если болезнь, например, не позволяет путешествовать всей семье, расходы могут оказаться очень большими.