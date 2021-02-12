На Красном море возводят роскошный островной курорт

На острове, который по форме напоминает дельфина, построят 11 отелей, а также пляжи, поля для гольфа и другие зоны отдыха. Согласно проекту, гостиницы должны максимально соответствовать природному ландшафту, пишет портал Тонкости Туризма.

При строительстве используются экоматериалы, жизнедеятельность курорта будут обеспечивать возобновляемые источники энергии.

Уделят внимание и новым тенденциям, возникшим благодаря пандемии. Так, в отелях не будет пространств, предполагающих большое скопление людей, и внутренних коридоров. По замыслу, курорт должен заинтересовать любителей уединенного отдыха.

Эта группа отелей — часть проекта “Красное море” , реализация которого предполагает также возведение аэропорта.